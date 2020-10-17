17 октября 2020, 11:01
Россия

14 922 новых случая коронавируса подтверждено за сутки в России

За все время в нашей стране заразились 1 384 235 человек

За сутки в России диагноз коронавирус подтвердился у 14 922 человек в 85 регионах. Темп прироста составил 1,1%, передает РИА Новости.

Всего с начала пандемии в нашей стране заразились 1 384 235 человек.  

Также за прошедшие сутки поправились 8 617 человек. Общее число выздоровевших - 1 065 199. Также на 279 человек возросло количество умерших от коронавируса. За все время в России умерли 24 002 человека. (фото на главной regnum.ru, Tom Wolf)

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