14 922 новых случая коронавируса подтверждено за сутки в России

За сутки в России диагноз коронавирус подтвердился у 14 922 человек в 85 регионах. Темп прироста составил 1,1%, передает РИА Новости.

Всего с начала пандемии в нашей стране заразились 1 384 235 человек.

Также за прошедшие сутки поправились 8 617 человек. Общее число выздоровевших - 1 065 199. Также на 279 человек возросло количество умерших от коронавируса. За все время в России умерли 24 002 человека. (фото на главной regnum.ru, Tom Wolf)