17 октября 2020, 11:01
14 922 новых случая коронавируса подтверждено за сутки в России
За все время в нашей стране заразились 1 384 235 человек
За сутки в России диагноз коронавирус подтвердился у 14 922 человек в 85 регионах. Темп прироста составил 1,1%, передает РИА Новости.
Всего с начала пандемии в нашей стране заразились 1 384 235 человек.
Также за прошедшие сутки поправились 8 617 человек. Общее число выздоровевших - 1 065 199. Также на 279 человек возросло количество умерших от коронавируса. За все время в России умерли 24 002 человека. (фото на главной regnum.ru, Tom Wolf)