10 улиц Петрозаводска осталось без горячей воды

На Голиковке и Зареке отключили горячую воду. Это связано с аварией на сетях, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Отключение затронуло пр-кт Александра Невского, д. 41, 43, 37, 41А, ул. Толстого, д. 31, 41, ул. Волховская. д. 12/25, ул. Правды, д. 32, 34, 30 , 36Б. Также авария затронула ул. Калинина, д. 25.

На Зареке без горячей воды оказались жители ул. Промышленная, д. 3, 5, 7, 9 к.1, 9 к.2, 1/26, 10А, 10, ул. Чернышевского д. 26А. В таком же положении оказались дома на ул. Коммунистов, д. 32Б, ул. Луначарского, д. 36, ул. Державина, д. 25. © «Петрозаводск говорит»