В Карелии потушили сильный пожар

Сотрудники МЧС потушили сильный пожар по ул. Антонова, дом №6. Неэксплуатируемое строение сильно пострадало от огня, сообщила пресс-служба МЧС Республики Карелия.

Сообщение о пожаре поступило рано утром. Для его тушения привлекли 7 человек и 2 единицы техники.

Также за прошедшие сутки сотрудники МЧС помогли ликвидировать последствия ДТП. Автомобиль опрокинулся в кювет в Кондопожском районе, ФАД «Р-21», 458 км. Пострадал 1 человек. © «Петрозаводск говорит»