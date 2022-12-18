10 часов провели российские туристы в самолете в аэропорту Хельсинки

В соцсетях распространяется видео, из которого понятно, что российские туристы застряли на борту самолета. Как сообщает РИА Новости, они возвращались из Измира в Москву на авиалайнере турецкой авиакомпании Pegasus. Из-за сильного снегопада пришлось совершить посадку в Хельсинки.

Пассажиры вынуждены были провести более 10 часов в закрытом самолете. По их словам, им не разрешили выйти в аэропорт, не предоставили еду и воду. У некоторых отмечалось ухудшение самочувствия.

Посольство России в Финляндии уже в курсе ситуации с россиянами, застрявшими на бору самолета. Несколько туристов обращались в диппредставительсво, заявил РИА Новости сотрудник посольства. // Фото: unsplash.