1 сентября жителям Карелии обещают до плюс 20 градусов тепла

Синоптики регионального гидрометцентра рассказали о погоде 1 сентября.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью пойдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем немного потеплеет до +16, +18 градусов. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Ночью и утром по южным районам ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, местами до +2, днем +15, +20.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +6, днем +19;

В Кондопоге ночью +8, днем +19;

В Медвежьегорске ночью +5, днем +19;

В Олонце ночью +6, днем +20;

В Пудоже ночью +6, днем +18;

В Сегеже ночью +5, днем +18;

В Сортавале ночью +7, днем +20;

В Суоярви ночью +5, днем +19.