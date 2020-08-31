1 сентября в Карелии будет по-осеннему прохладно и дождливо

Завтра, во вторник, 1 сентября, по информации Карельского гидрометцентра в Петрозаводске, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет от +7 до +9, днем от +12 до +14 градусов.

В целом по Карелии будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет от +6 до +11, местами до 0, днем от +12 до +17 градусов.

Прогноз погоды в районах Карелии от

В Костомукше – переменная облачность, температура воздуха от +5 до +16.

В Сегеже – ясно, температура воздуха от +9 до +15.

В Сортавале – переменная облачность, дождь, температура воздуха от +9 до +15.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

Долгосрочный прогноз погоды на ближайшую неделю в Карелии смотрите здесь.

Фото saratov.bezformata.com