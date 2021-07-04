Звоны маленькой часовни в Подъельниках звучат во всю мощь

Шесть колоколов зазвучали на звоннице часовни, построенной в честь святых Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского в Подъельниках. До этого последний раз колокола небольшой часовни середины XIX века, спрятанной в тени огромных елей, жители Кижских шхер слышали в 20-х годах прошлого века. Обэтом сообщает Музей-заповедник «Кижи».

Колокола отлиты на заводе знаменитого литейщика Николая Шумского под Ярославлем. Их звон приближен к звучанию XVIII — XIX веков. Освятил колокола настоятель приходов Великогубского и Шуньгского отец Владимир. Первым испытал колокола кижский звонарь Игорь Хуттер, его игру подхватили звонари из Вологды и Москвы.

Это уже десятая звонница, оборудованная на часовнях Кижских шхер, и четвертый исторический объект, приведенный в порядок «трудами и чаяниями» благотворителей Дмитрия Заренкова и Романа Андрюшкина, которые на лето приезжают с семьями из Санкт-Петербурга в Заонежье (деревня Щепино).

Праздничные звоны маленькой часовни в Подъельниках звучат сегодня во всю мощь. // Фото: Музей-заповедник «Кижи»