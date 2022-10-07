Звезды джаза дали большой концерт в Петрозаводске

В Петрозаводске на сцене Карельской государственной филармонии прошел концерт проекта к 100-летию российского джаза «От Калининграда до Сахалина». Этот праздник джаза задумал Игорь Бутман. Первый концерт проекта состоялся в Санкт-Петербурге, а следующий прошел в Петрозаводске. И дело не только в географической близости к Северной столице.

«Во-первых, Петрозаводск имеет свою джазовую историю. Во-вторых, здесь был второй после Санкт-Петербурга фестиваль, куда я приехал, после того как вернулся из США, где жил пять лет, — рассказал Игорь Бутман на пресс-конференции перед концертом. — Мне понравилось. Замечательная публика, есть энтузиасты».

Напомним, что джазовые фестивали в Петрозаводске стал организовывать Андрей Кондаков, выпускник Петрозаводского музыкального колледжа, затем Петрозаводской государственной консерватории и ныне композитор, джазовый пианист, продюсер, звезда мирового масштаба. Петрозаводская публика имела счастье вновь встретиться с ним, услышать его композиции, в том числе и новые, которые он исполнил вместе с молодыми музыкантами.

«У меня сегодня прекрасное трио с Дашей Чернаковой, Омаром Саидовым. И я рад, что мои композиции прозвучат в этом составе. Мне интересно играть с этими партнерами. К нам присоединится Евгений Погожий, потрясающий гитарист, который победил в США в самом престижном конкурсе джазовых исполнителей в мире», — сказал на пресс-конференции Андрей Кондаков.

Большой тур «От Калининграда до Сахалина» посвящен столетию российского джаза.

По словам Бутмана, сегодня российский джаз яркий, молодой, задорный, потрясающе виртуозный.

«В джазе сейчас нет таких ярких звезд, которые меняли музыку, таких как Чарли Паркер, Телониус Монк, Джон Колтрейн, Чик Кореа... Теперь на Западе такого движения нет. На джазовые концерты в США, где мы сами выступали еще год назад с Евгением Погожим, приходит достаточно возрастная публика. А у нас идет молодежь » .

У нас сейчас уже то состояние, когда мы можем уверенно сказать, что наш джаз — мирового уровня, в нем, помимо прочего, есть отличительная русская черта — это страсть. Ждем еще большего количества музыкантов, которые могут поехать в любую страну и произвести там фурор, а это все связано с русским мелодизмом, русским ритмом... У нас хорошие перспективы, но нам надо продолжать идти дальше, работать, находить таланты,

— сказал Игорь Бутман.

В том, что в России потрясающие джазмены, петрозаводская публика убедилась, стоя аплодируя звездам, которые уже давно сияют на небосклоне, и взошедшим — Олегу Аккуратову, Fantime, Евгению Погожию и остальным музыкантам, которые, по словам Игоря Бутмана, имеют все возможности стать яркими звездами.