Звезду сериала «Мажор» обвинили в пьянстве и насилии

Шокирующие заявления о своем супруге Павле Прилучном сделала Агата Муцениеце. По словам женщины, известный актер, звезда российских фильмов и сериалов ведет себя агрессивно и неадекватно, сообщает «Стархит».

Как пишет издание, Павел Прилучный, по признанию Агаты, сломал ее телефон, поэтому ей пришлось опубликовать видеообращение с Instagram-аккаунта мамы.

«Несмотря на объявленный развод, Агата и Павел проводят период самоизоляции под одной крышей, в загородном доме. Поклонники даже радовались этому обстоятельству, надеясь, что пара все-таки одумается и помирится.

Но, как оказалось, вынужденное пребывание в одном пространстве, напротив, негативно сказалось на и без того не мирных отношениях супругов. Вчера в своем видеообращении актриса в слезах призналась, что Прилучный злоупотребляет алкоголем и жестоко обращается с ней и детьми.

«Паша забрал мой телефон, выбросил его. Он довел детей до слез, поднимал на меня руку, он в неадеквате. Выгоняет меня и детей на улицу в период пандемии», — сообщила Муцениеце»,

- пишет издание.

По данным «Стархита», женщина намерена перебраться с детьми в квартиру и очень устала от выходок супруга. В марте супруги-актеры подали на развод. Как пишет издание, Муцениеце много лет скрывала, что муж ведет себя агрессивно в пьяном состоянии. В доме даже бывала полиция.