26 мая 2022, 19:56
Звезда фильма «Славные парни» Рэй Лиотта умер на съемках в Доминикане
Голливудскому актеру было 67, он скончался во сне
В возрасте 67 лет скончался американский актер Рэй Лиотта. Зрителям он известен по ролям в фильмах «Славные парни», «Ганнибал», «Револьвер» и другие.
По сообщению «Ленты», актер отправился на съемки в новом фильме «Опасные воды» в Доминикану. Подробности кончины голливудской звезды не сообщаются. Известно только, что Лиотта скончался во сне.
Телевизионный дебют Лиотты состоялся в 1978 году в сериале «Другой мир». В последнее время его актерская карьера вновь была на подъеме. Он должен был приступить к новому проекту вместе с актрисой Деми Мур и Маргарет Куэлли. (фото kino.tricolor.tv)