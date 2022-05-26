Звезда фильма «Славные парни» Рэй Лиотта умер на съемках в Доминикане

В возрасте 67 лет скончался американский актер Рэй Лиотта. Зрителям он известен по ролям в фильмах «Славные парни», «Ганнибал», «Револьвер» и другие.

По сообщению «Ленты», актер отправился на съемки в новом фильме «Опасные воды» в Доминикану. Подробности кончины голливудской звезды не сообщаются. Известно только, что Лиотта скончался во сне.

Телевизионный дебют Лиотты состоялся в 1978 году в сериале «Другой мир». В последнее время его актерская карьера вновь была на подъеме. Он должен был приступить к новому проекту вместе с актрисой Деми Мур и Маргарет Куэлли. (фото kino.tricolor.tv)