Звезда фильма «Особенности национальной охоты» стал торговать хачапури

Финский актер Вилле Хаапасало, известный россиянам по фильмам «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и «Кукушка», последний месяц печет хачапури и продает их на главной площади села Пуумала.

В беседе с «Комсомольской правдой» актер рассказал, что из-за пандемии потерял работу. Все съемки в кино, спектакли и выставки с его участием были отменены. Вилле Хаапасало, у которого есть небольшой ресторанный бизнес, заметил, что в его заведении в Хельсинки популярностью пользуются хачапури. Самый знаменитый в России финн решил открыть в небольшом селе, где живет чуть больше двух тысяч человек, пекарню и торговать этими пирожками. По словам Хаапасало, хачапури - еда, в которой есть все, что нужно человеку – сытность, вкус, тепло и калории.

По словам актера, его мини-бизнес процветает. Ежедневно у пекарни выстраиваются очереди желающих отведать его хачапури. Одна порция, в пересчете на рубли, стоит весьма солидно - 12 евро (около 950 рублей).

Артист в своей пекарне трудится не на шутку. Ранним утром приезжает в пекарню, становится к плите, потом отвозит готовые хачапури на точку и продает. Самый длинный день у него выдался в минувший понедельник, 29 июня. Ему пришлось трудиться 19,5 часов. сейчас в пекарне артиста трудятся уже шесть человек. Несмотря на отсутствие основной работы, актер доволен, что занят делом и не жалуется на жизнь.

Фото: lenta.ru