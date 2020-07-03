Визовый центр в Петрозаводске заработал в ограниченном режиме

В Петрозаводске со 2 июля заработал визовый центр Финляндии. Информация об открытии содержится на официальном портале VFS Global.

«Визовые центры Финляндии в Москве, Мурманске и Петрозаводске возобновили ограниченную работу», - сообщает портал.

Паблик визового центра в Петрозаводске уточняет:



«Со 2-го июля Визовый центр начинает работать на выдачу паспортов. Чтобы получить паспорт, вам необходимо записаться для посещения центра.



График выдачи паспортов:

– 2 июля с 10:00 до 14:00

– начиная с 6 июля, каждый понедельник, вторник, среду с 10:00 до 14:00», - пишется в сообщении.



В ведомстве просят учесть, что возможно получить паспорт только по предварительной записи.