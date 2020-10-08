ЗС о бюджете Карелии: особое внимание - соцсфере и здравоохранению

В парламенте отметили, что приоритетным направлением, как и в прежние годы, остается финансирование нужд здравоохранения.

При этом, как сказал депутат Леонид Лиминчук, эффективность использования бюджетных средств не должна вызывать сомнений. Парламентарий подчеркнул, что Законодательное собрание готово помочь системе здравоохранения справиться с финансовыми трудностями.