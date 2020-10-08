08 октября 2020, 12:12
ЗС о бюджете Карелии: особое внимание - соцсфере и здравоохранению
Депутаты Законодательного Собрания Карелии приступили к рассмотрению вопросов бюджета республики на 2021 год
В парламенте отметили, что приоритетным направлением, как и в прежние годы, остается финансирование нужд здравоохранения.
При этом, как сказал депутат Леонид Лиминчук, эффективность использования бюджетных средств не должна вызывать сомнений. Парламентарий подчеркнул, что Законодательное собрание готово помочь системе здравоохранения справиться с финансовыми трудностями.