Ослабление рубля отразилось на финансовом положении медицины Карелии

Сегодня, 6 октября, на заседании комитета ЗС РК по здравоохранению и социальной политике был рассмотрен вопрос о кредиторской задолженности, которая накопилась у медицинских организаций Карелии. Проблема эта, как было отмечено на заседании, давняя и касается не только нашей республики, но и учреждений здравоохранения других регионов.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в начале 2020 года объем кредиторской задолженности учреждений здравоохранения региона составлял 34 миллиона рублей. К 1 октября 2020 года просроченная задолженность медицинских организаций достигла 207,8 миллиона рублей. Пик роста просроченной задолженности отмечался в марте, когда она достигла отметки в 275 миллионов рублей.

К концу года, по самым оптимистичным прогнозам министра, кредиторскую задолженность удастся снизить в лучшем случае до 40 миллионов рублей. На эти цели выделено 62 миллиона рублей, поступившие по линии ОМС. Еще 74 миллиона рублей поступят до конца 2020 года из резервного фонда правительства России на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций.

Депутаты напомнили, что на погашение задолженности в этом году было выделено из бюджета Карелии 100 миллионов рублей, но принципиально это ситуацию не улучшило. По оценке Охлопкова, долги связаны с ростом тарифов на тепловую энергию и низкими тарифами по системе ОМС, которые не покрывают потребности лечебных учреждений. Охлопков рассказал, что на уровне российского правительства готовится совещание, на котором будет обсуждаться необходимость повышении тарифов и субвенций для медицинских организаций Северо-Запада России.

Министр отметил, что ослабление курса рубля отразилось на финансовом положении карельской медицины. По словам Охлопкова, в последнее время цены на лекарственные препараты, которые приобретаются для стационаров, выросли примерно на 10 процентов.

Отчет министра не удовлетворил депутата Леонида Лиминчука, который усомнился в том, как были истрачены выделенные на погашение кредиторской задолженности 100 миллионов рублей. По его предложению, было решено провести совместное с комитетом по бюджету и налогам заседание и вернуться к проблеме образования кредиторской задолженности.

Фото: rg.ru