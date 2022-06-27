Золотые медалисты и 100-балльники Карелии получат по 5 тысяч рублей

Более 300 медалистов и 100-балльников поздравили 27 июня в торжественной обстановке. В этом году они получат не только моральное удовлетворение, но и деньги, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Церемония прошла в Петровском дворце, на нее пригласили 322 золотых медалистов и 21 школьника, набравших сто баллов на ЕГЭ.

Все они кроме медалей и аттестатов получат еще и по пять тысяч рублей. Это инициатива губернатора, деньги медалистам и 100-балльникам Карелии выдают впервые. Материальное поощрение выплатят в августе. // Фото: пресс-служба правительства РК