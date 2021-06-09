Знаменитый тигр Амур во второй раз стал папой

Тигр Амур из Приморского сафари-парка, который прославился дружбой с козлом Тимуром, снова стал родителем. Во второй раз. Его невеста Уссури принесла двух котят, передает РИА Новости со ссылкой на парк. Первый тигренок появился на свет ночью 29 мая, спустя час появился второй.

В парке сообщили, что к тигрице никто из сотрудников не подходит, чтобы не беспокоить. Тигрятам десятый день, кушают хорошо. За мамой и малышами наблюдают через камеру наблюдения.

О дружбе козла и тигра в 2015 году узнал весь мир. Козла привели тигру в качестве добычи, но тот не стал его есть, так как Тимур дал отпор. Козел занял спальное место Амура. Животные ночевали по отдельности, а днем гуляли вместе в общем парке. Они стали любимцами интернета. (фото nkna.ru, видео safaripark25.TV)