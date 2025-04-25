Знакомьтесь с новыми участниками конкурса «Вместе вкуснее!»

На конкурс «Вместе вкуснее!», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», жители Карелии в течение апреля присылали интересные снимки, способные вызвать обильное слюнотечение — ведь на них запечатлены их любимые сладкие лакомства! Раньше мы уже опубликовали несколько конкурсных работ, встречайте новых участников!

Знакомьтесь:

Татьяна Демидова: «На фото моя дочь Тая на дне рождении сестры в Парке культуры и отдыха. Мороженое её любимое лакомство».

Кристина Лепегова: «Наш первый годик и первый самый вкусный тортик! На фото мой супруг Александр, сын Егор и я».

Марина Кузьмина: «Задуты свечи и загаданы желания. И гости в предвкушении тортопоедания. На фотографии моя сестра Катя. Первого апреля мы всей семьёй поздравляли её с днем рождения».

Ирина Усманова: «Праздновали первый день рождения нашей собаки — члена семьи! Зовут Дрим! Решили заказать по этому случаю вкусный торт!»

Светлана Кочкар: «На фотографии мои дети Максим и Алиса увлеченно заняты поеданием любимого лакомства, ну и конечно, как в песенке: «Как положено друзьям: все мы делим пополам!». Даже при покупке всегда выбирают разные вкусы, чтобы была возможность попробовать друг у друга».

Лучший кадр конкурса «Вместе вкуснее!» мы выберем 30 апреля. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победитель получит приз — коробку мороженого (38 штук) «Карельский стандарт», изготовленного по ГОСТ и с любовью к традициям!



Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 апреля 2025 года. Подробности по тел. 53-13-13.