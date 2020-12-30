Зловонные фекалии затопили подвал жилого дома в Суоярви

Пока жители Карелии заняты предновогодними хлопотами, украшением подъездов и квартир, жильцы одного из домов в Суоярви терпят коммунальное бедствие. И, возможно, этот Новый год им придется встречать не в самой приятной атмосфере.

Подвал стоквартирного дома на улице Кайманова, 7, затопили нечистоты. Как рассказал «Петрозаводск говорит», один из жильцов Александр Сергеенко, вонища стоит ужасная, в подъезд без пробок в носу не зайти. Неприятный запах фекалий проник и в квартиры.

Первые признаки надвигающегося бедствия появились в минувшее воскресенье, 27 декабря. С того дня пожилой мужчина звонит в различные службы и инстанции.

В понедельник на месте ЧП побывали коммунальшики, которые, со слов Сергеенко, поковырялись, ничего не добились и уехали. На следующий день, 29 декабря, коммунальщики появились снова. Они попытались пробить забитую трубу центральной канализации, из-за которой и случилась коммунальная катастрофа. Коммунальщики вытаскивали из нее различные тряпки, которые, возможно, могли привести к образованию непробиваемой пробки. При этом фекалиями затопило не только подвал жилого дома на Кайманова. Нечистоты стали выливаться наружу сквозь переполненные колодцы и заливать проезжую часть.

По словам жильца многострадального дома, такое подтопление происходит едва ли не два раза в год и повторяется регулярно.

Александр Сергеенко рассказал, что сегодня, 30 декабря, около полудня к их дому приехала ассенизаторская машина, которая все еще откачивает нечистоты. Поможет ли это жителям дома на Кайманова встретить праздник без неприятных ароматов, остается лишь гадать. Но, очевидно, что проблему с канализацией в Суоярви необходимо решать. (фото gorod-tv.com)