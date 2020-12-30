Новые фонари установили на двух шоссе в Петрозаводске

На Пряжинском шоссе в Петрозаводске установлены 70 дополнительных фонарей. Работы выполнены в рамках подготовки к столетию Карелии, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Ранее около 50 новых фонарей зажглись на Шуйском шоссе. Опоры освещения установлены на участке от Пряжинского шоссе до улицы Заводской.

Обе магистрали на въезде в город полностью соответствуют нормативному уровню освещения. Новые опоры призваны повысить безопасность водителей и пешеходов на протяженных участках дорог карельской столицы. Фото мэрии Петрозаводска