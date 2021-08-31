31 августа 2021, 11:22
Происшествия

Злодей с топором ворвался в магазин в Костомукше и требовал денег

Житель Карелии разгромил одну из торговых точек и унес медицинский халат

В магазин в Костомукше днем зашел прохожий с топором. Мужчина стал угрожать продавцу, а потом ограбил торговую точку и разрушил витрину, сообщили в УМВД РФ по региону.

Продавщица вызвала силовиков, когда преступник скрылся. Она рассказала, что нападавший требовал денег из кассы. Но их там не было, потому что посетители сейчас расплачиваются в основном картами.

Посетитель пришел в ярость и разгромил одну из витрин, а потом похитил медицинский халат за 1650 рублей и ушел. Приметы злоумышленника передали всем дежурным нарядам.

В итоге рядом с магазином мужчину задержали. Оказалось, что это ранее судимый 59-летний местный житель. У него изъяли топор и украденный халат.

Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. В ходе расследования выяснилось, что мужчина причастен еще к двум кражам, по ним тоже возбудили дела. // Фото: stavropolye.tv

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