Злодей отрезал голову женщине и убил ее ребенка в российском регионе

В Свердловской области мужчина убил женщину и ее ребенка. Матери он отрезал голову, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

«Сотрудниками полиции из экспертно-криминалистического центра ГУ МВД области была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая помогла сыщикам установить, что ранее найденная голова человека принадлежала находившейся в розыске как без вести пропавшей женщине 1982 года рождения, жительнице Нижнего Тагила»,

- говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, женщина и ее семилетний сын пришли в гости к мужчине. Между хозяином и гостями возник конфликт. Мужчина убил женщину и мальчика, после чего попытался скрыть следы преступления.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. © «Петрозаводск говорит»