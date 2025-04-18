Яйца подешевели к Пасхе

В этом году к Пасхе куриные яйца подешевели на 12,2%. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на эксперта рынка.

«В 2025 году стоимость продуктов для Пасхи выросла, причем молочные товары подорожали сильнее всего... Основной вклад в подорожание внесли молочные продукты: сливочное масло подорожало на 37,8%, молоко стало дороже на 22,7%. Единственным исключением стали куриные яйца, цена на которые, напротив, снизилась на 12,2%»,

- рассказал специалист.

Как отметил эксперт, в 2026 году рост цен на пасхальные продукты в стране наверняка ускорится. © «Петрозаводск говорит»