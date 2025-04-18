Задержан отец убитых матерью троих детей

В Красноярском крае задержали отца детей, которых убила их мать. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, страшное убийство произошло 14 апреля в Канске. 29-летняя женщина зарубила топором троих своих детей. Старшему из них было восемь лет. При расправе выжил семилетний мальчик.

По данным правоохранителей, отец семейства систематически избивал выжившего ребенка. Мальчик неоднократно появлялся в школе с ссадинами и гематомами. Когда ему было три года, отец сломал ему нос.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Его обвиняют в систематическом истязании малолетнего. © «Петрозаводск говорит»