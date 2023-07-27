Злодеи оставили жителей карельского города без связи и Интернета

В полицию Кондопоги поступило заявление от сотрудников компании, предоставляющей услуги связи. Они рассказали, что неизвестные похитили 280 метров кабеля, предприятию был нанесен ущерб на сумму более 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попали 38-летний и 39-летний мужчины, которые промышляли сбором металла. Выяснилось, что в один из июльских дней они забрались в технологический люк и вынесли оттуда кабель, который сдали в пункт приема металла. Вырученные деньги - четыре тысячи рублей - подозреваемые потратили.

Один из районов Кондопоги в результате их действий остался без связи и Интернета. Возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность объектов жизнеобеспечения. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson