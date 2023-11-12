Зимняя погода придет в Карелию 13 ноября

В Петрозаводске в понедельник облачно, снег, мокрый снег, утром и днем сильный, метель. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 0, -2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно, ночью с прояснениями. Ночью небольшие, на юге местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, налипание мокрого снега, по южным и центральным районам утром и днем осадки, местами сильные, метель. По северу небольшой снег. На дорогах местами гололедица, снежный накат. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый до сильного. Температура воздуха ночью +1, -4, на севере -3, -8, днем +1, -4, на севере до -7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -9, днем -3;

В Кондопоге ночью -2, днем 0;

В Медвежьегорске ночью -3, днем -2;

В Олонце ночью -2, днем +1;

В Пудоже ночью -3, днем 0;

В Сегеже ночью и днем -3;

В Сортавале ночью -2, днем 0;

В Суоярви ночью -3, днем -2. // фото unsplash.com/ Dominik Dombrowski