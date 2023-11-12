Петрозаводчан предупреждают о снеге и метели

К сильному ветру, из-за которого в Карелии объявлен «желтый уровень» погодной опасности, добавится солидная порция осадков. Под раздачу небесной канцелярии попадет и Петрозаводск.

Единая дежурно-диспетчерская служба со ссылкой на региональный ЦГМС предупреждает, ночью и днем 13 ноября по южным и центральным районам республики местами ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, метель.

Также в отдельных районах Карелии возможно отложение мокрого снега. // фото unsplash.com/ Serena Repice Lentini