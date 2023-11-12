12 ноября 2023, 14:59
Петрозаводчан предупреждают о снеге и метели
Погода начнет ухудшаться сегодня ночью
К сильному ветру, из-за которого в Карелии объявлен «желтый уровень» погодной опасности, добавится солидная порция осадков. Под раздачу небесной канцелярии попадет и Петрозаводск.
Единая дежурно-диспетчерская служба со ссылкой на региональный ЦГМС предупреждает, ночью и днем 13 ноября по южным и центральным районам республики местами ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, метель.
Также в отдельных районах Карелии возможно отложение мокрого снега. // фото unsplash.com/ Serena Repice Lentini