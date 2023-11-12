«Желтый уровень» погодной опасности объявлен в Карелии

В некоторых регионах Северо-Запада установлен «желтый уровень» погодной опасности, следует из прогностической карты предупреждений.

В Карелии предупреждение связано с сильным ветром, причем непогода разгуляется в ночь на понедельник.

Предупреждение будет действовать с полуночи 13 ноября до полуночи 14 числа. Ветер начнет усиливаться с южных районов, его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. // фото «Петрозаводск говорит»