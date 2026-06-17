«Зимние прогулки по Вене» в Петрозаводске: музыка Дворжака и Брамса

7 декабря Карельская филармония приглашает отправиться в музыкальное путешествие по Вене с Наталией Энтелис и Симфоническим оркестром (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Абонемент «Воскресные музыкальные удовольствия. Венские вечера» с санкт-петербургским музыковедом Наталией Энтелис – это настоящее путешествие с гидом по Вене, некоронованной столице музыки. Старинные улочки города бережно хранят память о творивших здесь великих композиторах. На втором концерте абонемента речь пойдёт о двух современниках и друзьях, представителях XIX века – Антонине Дворжаке и Йоганнесе Брамсе.

В жизни и карьере чешского композитора Антона Дворжака Вена сыграла очень большую роль. Во-первых, Дворжак учился в Венской консерватории, которая была одной из лучших в Европе. Во-вторых, свою карьеру как музыкант и композитор он начал именно в Вене, работая в театрах и концертных залах. И именно Вена стала первым городом, где Дворжак добился международного признания как композитор.

Йоганнес Брамс переехал в Вену в возрасте 30 лет, в 1863 году, и провёл там большую часть своей профессиональной жизни, став одной из ключевых фигур местной музыкальной сцены – в разные годы он руководил Певческой академией, был дирижёром Венской филармонии. Жизнь и работа в Вене имели весьма важное значение для Брамса: в его творчество вошёл многонациональный фольклор Вены.

Исполнители: Симфонический оркестр филармонии, дирижёр – Дмитрий Кольцов, рассказывает музыковед Наталия Энтелис (Санкт-Петербург).

В программе:

А. Дворжак – «Пражские вальсы»,

Й. Брамс – Симфония №3.

Начало в 18:00 (6+).

Действует «Пушкинская карта».

Билеты можно приобрести на сайте.

На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. ERID