Зима возвращается в среду в Карелию

Сегодня, 17 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха 0, -2°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, днем на юге местами мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -3, +2°С, на севере до -5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-9, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -5-8, пасмурно, снег.

В Сортавале 0-2, переменная облачность, возможен небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»