17 апреля 2024, 06:30
Зима возвращается в среду в Карелию
Снегопады пройдут сегодня в республике
Сегодня, 17 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха 0, -2°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, днем на юге местами мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -3, +2°С, на севере до -5°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-9, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже -5-8, пасмурно, снег.
В Сортавале 0-2, переменная облачность, возможен небольшой снег с дождем.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»