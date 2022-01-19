ЖК «Райский уголок»: таунхаус по цене однокомнатной квартиры

Возможно ли купить таунхаус по цене однокомнатной квартиры? Да, в жилом комплексе «Райский уголок» от «СФК»!

Комплекс уже введен в эксплуатацию, к нему подведены все коммуникации и на выбор представлены следующие варианты:

Двухкомнатная квартира в 5-этажном доме от 53 кв.м. за 1 870 000 руб.

Двухуровневые таунхаусы с подготовкой под отделку от 75 кв.м. за 2 550 000 руб.

Трехуровневые таунхаусы с подготовкой под отделку и гаражом от 113 кв.м. за 3 060 000руб.

Трёхуровневые таунхаусы с отделкой и гаражом от 116 кв.м. за 3 360 000 руб.

Комплекс находится в поселке Марциальные воды, всего в 50 км. и в 50 минутах езды от Петрозаводска. Отметим, что участок трассы к поселку отремонтирован в 2020 году.

Место очень живописное – рядом лес и озеро. Территория комплекса закрытая, оборудована детской площадкой и игровым комплексом. Радом с каждым домом предусмотрены парковочные места.

Недалеко расположен горнолыжный курорт в пос. Спасская Губа (10 км.), что немаловажно для любителей активного отдыха.

Индивидуальные условия оплаты.

Вы можете прямо сейчас посмотреть онлайн экскурсию по комплексу. Оцените трассу от Петрозаводска до поселка, красоту и гармонию природы, как выглядят таунхаусы снаружи и внутри:

Интересно посмотреть комплекс вживую?

Записаться на индивидуальный показ можно по тел. 44-55-55 или оставьте заявку на официальном сайте.

Застройщик: ООО «Строительно-финансовая компания». Информация на сайте sfkrk.ru.

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