19 января 2022, 08:00
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ЖК «Райский уголок»: таунхаус по цене однокомнатной квартиры

Компания СФК показала, как выглядит качественное и доступное жилье

Возможно ли купить таунхаус по цене однокомнатной квартиры? Да, в жилом комплексе «Райский уголок» от «СФК»!

Комплекс уже введен в эксплуатацию, к нему подведены все коммуникации и на выбор представлены следующие варианты:

  • Двухкомнатная квартира в 5-этажном доме от 53 кв.м. за 1 870 000 руб.
  • Двухуровневые таунхаусы с подготовкой под отделку от 75 кв.м. за 2 550 000 руб.
  • Трехуровневые таунхаусы с подготовкой под отделку и гаражом от 113 кв.м. за 3 060 000руб.
  • Трёхуровневые таунхаусы с отделкой и гаражом от 116 кв.м. за 3 360 000 руб.

Комплекс находится в поселке Марциальные воды,  всего в 50 км. и в 50 минутах езды от Петрозаводска. Отметим, что участок трассы к поселку отремонтирован в 2020 году.

Место очень  живописное – рядом лес и озеро.  Территория комплекса  закрытая,  оборудована  детской площадкой и игровым комплексом. Радом с каждым домом предусмотрены парковочные места.

Недалеко расположен горнолыжный курорт в пос. Спасская Губа (10 км.), что немаловажно для любителей активного отдыха.

Индивидуальные условия оплаты.

Вы можете прямо сейчас посмотреть онлайн экскурсию по комплексу.  Оцените трассу от Петрозаводска до поселка, красоту и гармонию природы, как выглядят таунхаусы снаружи и внутри:

 

Интересно посмотреть комплекс вживую?

Записаться на индивидуальный показ можно по тел. 44-55-55 или оставьте заявку на официальном сайте.

Застройщик: ООО «Строительно-финансовая компания». Информация на сайте sfkrk.ru.

 

 

На правах рекламы.

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Метки: 
Компания СФК
ЖК «Райский уголок»
ООО «Строительно-финансовая компания»
горнолыжный курорт в пос. Спасская Губа