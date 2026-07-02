ЖК «Компас»: трехкомнатная квартира за 27 000 рублей в месяц

Строительная компания Nova объявила выгодную акцию по программе семейной ипотеки со ставкой 6%

Фото: скриншот с сайта компании NOVA

В жилом комплексе «Компас» от строительной компании NOVA вы можете приобрести 3-комнатную квартиру площадью 55 кв.м. всего за 27 000 рублей в месяц при ставке в 6%.

Дом комфорт-класса находится в расширенном центре города - на Перевалке.

Квартира идеально подойдет для семьи с детьми.

Комната для хранения детских колясок, велосипедов и самокатов, которые позволяют сэкономить место в вашей квартире и избежать подъема этих вещей на лифте.

Надежные и бесшумные лифты, мягкие уголки для отдыха, зона для дежурства консьержа, санузел на первом этаже и лапкомойка для вашего питомца – всё это тоже общие пространства в жилом комплексе «Компас» для вашего комфорта.

Благодаря подземному паркингу и гостевой парковке возле дома, будущие жители «Компаса» всегда найдут, где припарковать свой автомобиль.

Для вашей безопасности и спокойствия въезд на территорию дома будет организован через шлагбаум. А также будут установлены камеры видеонаблюдения на первом этаже и в лифтах.

Выбирайте комфорт! Выбирайте жилой комплекс «Компас»!

Вы можете обменять свою старую квартиру на новую, просто обратитесь к менеджерам, и они вам все подробно расскажут.

Подробности в отделе продаж по тел.: +7 (8142) 59-47-47 или по адресу: пр. Комсомольский, 29

*Реклама. Организатор акции: ООО «НОВА-РЕАЛТИ», ОГРН 1131001012735, ИНН 1001275627, КПП 100101001. Юридический адрес: 185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Комсомольский, д. 29. Застройщик: ООО СЗ "КОМПАС 3". Условия программы: при заключении договоров участия в долевом строительстве на квартиры, расположенные в ЖК «Компас» (строительный номер дома 3), с привлечением кредитных средств банка «ВТБ» (ПАО) устанавливается процентная ставка в размере 6% и действует в течение всего срока кредитования с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и соответствия программе "семейная ипотека": один ребенок, не достигший 7 лет на дату заключения кредитного договора или двое детей, не достигших 18 лет на дату заключения кредитного договора. Заемщики - граждане РФ. Расчет по ипотеке на квартиру площадью 55 кв.м. Стоимость квартиры: 8 333 000 руб. Первоначальный взнос 3 710 000 руб. Срок кредита - 30 лет. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/ поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк «ВТБ» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 25 марта 2003. Предложение ограничено количеством квартир в ЖК «Компас-3». Акция действует в период: 01.06.25 по 31.08.25 года. Проектная декларация размещена в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

Фото: скриншот с сайта компании NOVA