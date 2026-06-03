ЖК «Компас»: покупателям квартир — отделка «под ключ» в подарок

Жилой комплекс расположен в районе Перевалка — в расширенном центре Петрозаводска

Фото: «Нова-Реалти»

Квартиры с готовой отделкой «под ключ» в жилом комплексе «Компас» от строительной компании NOVA - это не только выгодно, но и удобно: вам не придется тратить время и деньги на ремонт. Мгновенное заселение. Не нужно ждать окончания ремонтных работ — можно переезжать сразу после получения ключей.

Мгновенное заселение. Не нужно ждать окончания ремонтных работ — можно переезжать сразу после получения ключей.

Финансовая выгода. Стоимость отделки уже включена в цену квартиры: дополнительных трат не потребуется.

Современный интерьер. Отделочные решения соответствуют актуальным трендам— в квартирах сразу создаётся уютная и стильная атмосфера.

Интересные планировки.

Можно сразу переезжать и наслаждаться новой квартирой. Количество квартир ограничено, поэтому организаторы акции советуют поспешить.

Жилой комплекс расположен в районе Перевалка — в расширенном центре Петрозаводска. Локация обеспечивает удобную транспортную доступность и близость к основным объектам городской инфраструктуры.

Подробности на сайте , по телефону +7 (8142) 59-47-47, а также в отделе продаж по адресу: пр. Комсомольский, 29

*Общий срок проведения Акции: с 10 октября по 31 декабря 2025 года либо до полной реализации квартир, участвующих в Акции, либо до момента досрочного прекращения Акции по решению Организатора. Для участия в Акции необходимо в период ее проведения заключить с Организатором договор участия в долевом строительстве на приобретение квартиры в Жилом комплексе «Компас-3». Акционное предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью 37,5 кв.м.38,5 кв.м. 39 кв.м. 47 кв.м. 48 кв.м. 49,5 кв.м. (номера квартир: 8, 26, 86,87, 166, 167). Комплектация отделки: «базовая». Акция не является публичной офертой. Условия могут быть изменены организатором без предварительного уведомления.

На правах рекламы. ООО «Нова-Реалти», ИНН 1001275627. ERID