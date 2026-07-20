ЖК «Компас‑3»: евротрёшка с отделкой - от 27 000 рублей в месяц

Качественное жильё от Nova в удачной локации Петрозаводска с выдачей ключей в этом году

Фото: Нова-Реалти

В расширенном центре столицы Карелии есть выгодное предложение на приобретение жилья. В современном монолитном доме «Компас-3» от строительной компании Nova доступны к продаже просторные трехкомнатные квартиры с полной отделкой c платежом от 27 000 рублей в месяц*.

Новый дом отвечает всем стандартам современного комфорта. Ключевая особенность проекта — собственная крышная газовая котельная, которая обеспечивает автономное отопление и горячее водоснабжение, снижая коммунальные расходы жильцов.

Дополнительные опции для комфорта - подземный паркинг для автовладельцев и кладовые помещения для хранения вещей.

Эксперты отмечают, что Перевалка входит в число перспективных локаций города: здесь ведётся активное строительство, обновляется дорожная сеть, открываются новые объекты торговли и услуг.

Район отличается развитой инфраструктурой: в шаговой доступности находятся железнодорожный и автовокзал, остановки общественного транспорта, что обеспечивает прекрасную транспортную связность. Для семей с детьми важно наличие рядом детских садов, школ, а также высших учебных заведений. До центра города можно неспешно дойти пешком за 15 минут.

Квартира с качественной отделкой подойдет как для комфортного проживания, так и для долгосрочных инвестиций в виде сдачи в аренду. Получить ключи от жилья можно уже в этом году. Это предложение представляет собой редкое сочетание доступной стоимости, современного качества жилья и центральной локации.

Подробности в отделе продаж по адресу: пр. Комсомольский, 29 и на сайте.

Телефон: +7 (8142) 59-47-47

*Приобрести квартиру можно с привлечением ипотечного кредита на следующих условиях: процентная ставка 6% годовых (фиксированная) при оформлении комплексного страхования, соответствие программе «Семейная ипотека», максимальный срок кредита 30 лет. Пример расчёта платежа для квартиры стоимостью 8800000 руб.: первоначальный взнос: 4208800 руб., сумма кредита: 4591200 руб., ежемесячный аннуитетный платёж (с учётом страхования): около 27 565 руб. ПАО «Сбербанк», ген.лиц.№1481от 11.08.2015 г. Период действия акции с 27 февраля 2026 года по 31 декабря 2026 года, либо до полной распродажи квартир, участвующих в акции, либо досрочного её прекращения по решению Организатора. Важно: итоговая сумма может варьироваться в зависимости от условий договора и дополнительных комиссий. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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