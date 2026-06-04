ЖК «Карельский»: квартиры от 4 200 000 рублей

Строительная компания NOVA открывает продажи квартир в новом доме на Кукковке

Фото: «Нова-Реалти»

Строительная компания NOVA представляет отличную возможность приобрести квартиру по привлекательной цене - от 4,2 млн рублей - в новом современном 9-этажном доме.

Жилой комплекс «Карельский-7» в микрорайоне Кукковка сочетает в себе продуманную инфраструктуру и комфорт современного проживания. Для маленьких жителей оборудованы детские площадки, рассчитанные на разные возрастные группы: здесь дети смогут проводить время весело и безопасно. Автомобилисты оценят наличие паркинга, который обеспечит надёжное и удобное хранение транспортного средства.

Внутри дома предусмотрены функциональные помещения для повседневных нужд: кладовые и колясочная, где можно хранить сезонные вещи и инвентарь. Особая деталь комплекса — лапкомойка для домашних питомцев, которая позволит поддерживать чистоту в подъезде и квартирах.

Стильный дизайнерский холл, выполненный с вниманием к деталям. Квартиры отличаются функциональными планировками, которые обеспечивают максимальный комфорт и уют для будущих жильцов.

Бронируйте квартиру на этапе строительства и не упустите выгодную цену. Подробности в отделе продаж по адресу: пр. Комсомольский, 29 и по телефону: +7 (8142) 59-47-47 и на сайте.

*Застройщик: ООО Специализированный застройщик «Нова-Трейд». Многоквартирный жилой дом №7 (по ГП) со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Котовского в г.Петрозаводск. Общий срок проведения акции: с 20 ноября 2025 года по 31 декабря 2026 года включительно, либо до момента реализации всех квартир, участвующих в Акции, либо до досрочного прекращения по решению Организатора. Условия программы: при заключении договоров участия в долевом строительстве на квартиры, расположенные в ЖК «Карельский» (строительный номер дома 7). Заемщики - граждане РФ. Цена указана для квартир 28,5 кв.м. Стоимость квартиры: 4275000. Проектная декларация размещена в единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Сдача дома: 1 кв. 2027. Не является публичной офертой.

На правах рекламы. ООО «Нова-Реалти», ИНН 1001275627. ERID