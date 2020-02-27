ЖК «Александровский» приглашает на Масленицу и день открытых дверей

В воскресенье на Комариной тропе будут праздновать веселую Масленицу. А тем, кто присматривает новую квартиру, можно лично оценить качество строящегося жилья и своими глазами увидеть все преимущества жизни в ЖК «Александровский».

Кстати, теперь квартиру в ЖК Александровский можно приобрести с качественной отделкой по индивидуальному дизайну и выгодной стоимости.

Подробности в офисе отдела продаж: ул. Казарменская, 4, или по телефону: 33-22-44. Запись онлайн здесь.

Праздник пройдет 1 марта на Комариной тропе. Приходите с детьми! Начало в 12 часов.

В программе: огненное шоу, конкурсы и, конечно, блины. Вход свободный.