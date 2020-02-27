Тепловым сетям Петрозаводска исполнилось 58 лет

В феврале Тепловым сетям исполнилось 58 лет. В прошлом году в АО «ПКС-Тепловые сети» произошло важное событие – был открыт Центр оперативно-диспетчерского управления (ЦОДУ), все эти годы Тепловые сети шли к этой большой победе в области модернизации.

В ЦОДУ поступает информация о работе котельных в режиме реального времени, сотрудники диспетчерской службы АО «ПКС-Тепловые сети» отслеживают 507 параметров работы систем теплоснабжения не только в Петрозаводске, но и в поселках Новая Вилга, Шуя и Мелиоративный, что позволяет оперативно реагировать на возможные отклонения в работе котельных.

Этому событию предшествовала огромная работа всего коллектива. Сколько сетей было проложено? 277 км в двухтрубном исчислении. А сколько сил приложено для того, чтобы мы с вами не мерзли и жили в комфорте, измерить их невозможно.

Только в прошлом году АО «ПКС-Тепловые сети» полностью реконструировали котельную, расположенную по ул. Ригачина, д.11в. Установили на насосных станциях ПНС-13 и ПНС-14 местную автоматическую систему управления, что позволило осуществлять контроль режимов давления, аварийных ситуаций, состояния пожарной и охранной сигнализаций.

Все котельные АО «ПКС-Тепловые сети» оснащены специальными приборами для автоматического контроля над химическим составом сетевой и котловой воды, оборудованием и программными средствами для считывания и передачи данных в аварийно-диспетчерскую службу и централизованную химическую лабораторию. К столетию республики «РКС-Петрозаводск» реализовали 4 крупных проекта общей стоимостью более 200 миллионов рублей.

Ежедневно сотрудники АО «ПКС-Тепловые сети» прикладывают все усилия для того, чтобы мы, потребители, чувствовали себя комфортно. Поздравляем с Днем рождения Тепловые сети и весь коллектив предприятия! Процветания, улучшений и безаварийных дней!