Жизнь запойного саратовца спасали с помощью вертолета санавиации

Вертолет санавиации пришлось задействовать для транспортировки тяжелого пациента в Саратов из районной больницы Вольска. Мужчина оказался на грани смерти из-за длительного употребления алкоголя, сообщил 8 сентября в своем Telegram-канале глава регионального минздрава Олег Костин.

Министр написал, что у 48-летнего пациента развилась токсическая нефропатия с острой почечной недостаточностью, а также токсический гепатит.

- После интенсивной терапии, диагностических мероприятий и проведенных консультаций со специалистами было принято решение транспортировать пациента для продолжения лечения в Областную клиническую больницу Саратова,

- уточнил он.

По словам Костина, мужчина в данный момент в стабильно тяжелом состоянии. // фото: Chikilino/pixabay.com