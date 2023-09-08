Выяснились подробности смертельного ДТП с улетевшим в реку автомобилем

Стало известно, что за рулем вылетевшей в реку Мегрега машине была 57-летняя женщина. Подробности смертельного ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.

Напомним, трагедия случилась ранним утром 8 сентября в Олонецком районе. Автомобиль Opel Corsa в 06:15 упал в воду, водитель погибла. Прибывшие на место ЧП медики не смогли ее реанимировать.

По данным полицейских, она неправильно выбрала скорость, это было рядом с деревней Юргелица. Тело автоледи достали из реки, идет проверка. // фото: «ОПС по Олонецкому району»/ВКонтакте