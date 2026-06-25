Живи в своей до заселения: Nova рассказала о выгодной программе

Предложение действует для покупателей квартир в ЖК «Компас»

Строительная компания Nova рассказала о программе «Живи в своей до заселения»*.

- Для участников программы мы фиксируем стоимость на квартиры и предлагаем выгодные условия по продаже вашей жилплощади. Можно жить в своей квартире, пока строится новая,

- сообщили специалисты отдела продаж.

Программа действует при покупке квартиры в жилом комплексе «Компас».

В новом доме будет 23 этажа. В нем уютно расположатся 198 квартир, 4 лифта, 58 кладовых, 6 коммерческих помещений и подземный паркинг.

Просторный и красивый холл с панорамным остеклением будет выполнен по индивидуальному дизайн-проекту. В местах общего пользования нет порогов, что облегчит доступ мамам с колясками и маломобильным гражданам. Бесшумный скоростной лифт доставит вас на нужный этаж, а понятная навигация сопроводит гостей до квартиры.

На первом этаже - колясочная с выходом на улицу и лапомойка для вашего удобства.

В доме на цокольном этаже появятся кладовые помещения для хранения сезонных вещей: автомобильная резина, лыжи, велосипеды. Площадь от 2 до 6 кв.м.

На территории жилого комплекса планируются детская площадка, паркинг, велопарковка и зона отдыха.

Для вашей безопасности по периметру здания, на 1 этаже и в лифтах будет организовано видеонаблюдение. Также в доме организована работа консьержа.

Итальянские котлы Elco на крыше обеспечат жильцов теплом и горячей водой. Благодаря им вы сможете избежать длительных сезонных отключений горячей воды. Основные инженерные узлы выведены в технические помещения на этажах, что исключает необходимость обеспечивать доступ в квартиру представителям управляющей организации. Показания с счетчиков также будут снимать за вас.

Для некоторых офисных помещений предусмотрен отдельный заезд и паркинг. За счет панорамных окон в вашем офисе будет светло и просторно.

Подробности в отделе продаж: по адресу: Петрозаводск, пр.Комсомольский, 29 или по тел. 8 (8142) 59-47-47.

Застройщик ООО СЗ «КОМПАС 3». C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. Программа действует с 1 февраля по 31 марта 2025 года.

На правах рекламы. ООО "Нова-Инвест", ИНН 1001258205