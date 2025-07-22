Живи в «Настоящем»: жилой дом бизнес-класса сдан и готов к заселению

Ключи от новой квартиры в центре города будущие жильцы могут получить в день заключения сделки

Фото: ООО «Нова-Реалти»

Жилой дом бизнес-класса «Настоящий» от строительной компании NOVA находится в самом центре города, на Закаменской набережной.

Уникальное расположение позволит жителям «Настоящего» пользоваться всеми преимуществами жизни в деловом центре города. А близость парка и реки – отдыхать от суеты после рабочего дня. Также в непосредственной близости от дома большая детская площадка для детей всех возрастов. Здесь точно не будет скучно вашему ребенку.

Неподалеку расположены железнодорожный и автовокзалы, что позволит не тратить много времени на дорогу перед отправлением в командировку или отпуск. А наличие поблизости торговых центров, ресторанов, бизнес-центров позволят быть в центре событий.

Дом малоквартирный, количество комнат – от двух до четырех. Высокие потолки дают возможность создавать уникальные интерьеры, а также дарят много света и простора.

Все квартиры в «Настоящем» имеют свободные планировки. Вы сами определяете, как будет выглядеть ваша будущая квартира, делаете ремонт так, как нужно именно вам.

Преимущества жилого дома «Настоящий»:

- Готовность к заселению: дом уже введен в эксплуатацию, вам не нужно ждать окончания строительства.

- Современные технологии: умные системы управления, энергоэффективные решения и высококачественные материалы.

- Развитая инфраструктура: в шаговой доступности школы, детские сады, парки и торговые и бизнес-центры, авто и железнодорожный вокзалы.

- Безопасность и комфорт: закрытая территория, служба консьержа, видеонаблюдение.

- Ключи в день сделки.

Не упустите возможность стать обладателем квартиры в доме бизнес-класса.

Узнать подробности, записаться на просмотр квартиры можно в офисе продаж по адресу: пр. Комсомольский, 29 и по тел. +7 (8142) 59-47-47

На правах рекламы. ООО «Нова-Реалти», ИНН 1001275627.