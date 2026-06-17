Жителю Карелии придется ответить за то, что угрожал сотруднице полиции

В Олонце возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, угрожавшего насилием инспектору по делам несовершеннолетних

Фото: Петрозаводск говорит

В отношении 50-летнего жителя Олонца следователи возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в угрозе применения насилия к представителю власти при исполнении.

По версии следствия, днем 20 мая текущего года олончанин находился у себя дома. Понимая, что перед ним находится представитель власти, исполняющий свои должностные обязанности, мужчина угрожал применением насилия в адрес старшего инспектора по делам несовершеннолетних.

Установлено, что сотрудница полиции пришла домой к фигуранту, чтобы проверить, как его сожительница исполняет родительские обязанности. В этот момент олончанин был в состоянии опьянения. Противоправные действия мужчины были зафиксированы на видео.

В настоящее время фигуранта задержали, у него дома произвели обыск, с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Также решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, уточнили в Следкоме Карелии.