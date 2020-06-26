Жителю Карелии грозит колония за удар полицейского

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Костомукши. Мужчина подозревается в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в один из июньских дней подозреваемый устроил конфликт в магазине. Прибывшие на место стражи порядка задержали дебошира и доставили его в отделение. В процессе задержания мужчина повел себя агрессивно и ударил рукой одного из полицейских.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.