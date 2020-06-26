Склад загорелся сегодня в Сегежском районе Карелии

Серьезный пожар произошел сегодня, в пятницу 27 июня, в Сегежском районе Карелии, сообщает МЧС по РК.

«В 11:43 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (8 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в отдельно стоящем складском помещении магазина по адресу: Сегежский район, пгт. Надвоицы, ул. Петрозаводская, д.7А. В 12:33 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении ведомства.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.