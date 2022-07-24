Жителю Беломорска вынесен приговор по тяжкой статье

В Беломорске мужчина осужден за убийство, сообщает следком Карелии.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома в городе Беломорске, в ходе ссоры с приятелем нанес ему множественные удары ножом по телу, в результате чего наступила смерть потерпевшего.

С целью скрыть следы преступления подсудимый вынес труп из квартиры и спрятал в подъезде дома, тщательно вымыл квартиру, орудие преступления - нож - выкинул.

Собранные следователями следственного отдела по городу Беломорск доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 42-летнего обвиняемого.

Приговором Беломорского городского суда Республики Карелия подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. // Фото:

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