Пьяный водитель пытался откупиться от ГИБДД, но попал под уголовку

В Беломорске мужчина привлекается к ответственности за дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщает следком Карелии.

Подозреваемый, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, подозреваемый в служебном автомобиле передал сотруднику ДПС взятку в виде денег в сумме 2500 рублей.

Сотрудник полиции отказался от получения взятки и доложил о случившемся в отдел полиции.

Следователями следственного отдела по городу Беломорск возбуждено уголовное дело в отношении мужчины. В настоящее время следователями выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. // Фото: следком Карелии.