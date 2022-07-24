За вчерашний день в Карелии было два серьезных ДТП

ГИБДД Карелии опубликовала сводку дорожно-транспортных происшествий за 23 июля.

Серьезное ДТП произошло в Олонце на ул. Урицкого. По предварительным данным, в 22:40 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход, мужчина 45 лет, травмирован. По факту ДТП проводится проверка.

А в Прионежском районе на 4 километре федеральной дороги «Кола» 35-летний водитель мотоцикла «Ямаха» допустил столкновение с впереди идущим автомобилем «Шкода».

Мотоциклист травмирован. По факту ДТП проводится проверка. // Фото: ГИБДД Карелии.