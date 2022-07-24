24 июля 2022, 12:14
За вчерашний день в Карелии было два серьезных ДТП
Травмы получили пешеход и мотоциклист
ГИБДД Карелии опубликовала сводку дорожно-транспортных происшествий за 23 июля.
Серьезное ДТП произошло в Олонце на ул. Урицкого. По предварительным данным, в 22:40 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход, мужчина 45 лет, травмирован. По факту ДТП проводится проверка.
А в Прионежском районе на 4 километре федеральной дороги «Кола» 35-летний водитель мотоцикла «Ямаха» допустил столкновение с впереди идущим автомобилем «Шкода».
Мотоциклист травмирован. По факту ДТП проводится проверка. // Фото: ГИБДД Карелии.