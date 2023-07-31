Жителям Карелии расскажут о пособии семьям с детьми

Во вторник, 1 августа, карельское отделение Социального фонда проведет очередную горячую линию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие будет посвящено вопросам назначения единого пособия. Пособие может быть назначено семьям с детьми, имеющим низкие доходы, а также малообеспеченным беременным женщинам.

Сейчас в Карелии единое пособие выплачивается в отношении 26 тысяч детей и беременных женщин, уточнили в СФР.

Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (8-8142)-79-59-14. // Фото «Петрозаводск говорит»