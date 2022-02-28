Жителям Карелии расскажут о пенсионных правах самозанятых

Во вторник, 1 марта, Отделение Пенсионного фонда по РК проведет горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие будет посвящено вопросам формирования пенсионных прав самозанятых граждан. Как отметили в ПФР, на данный момент в республике статус самозанятого оформили более 15 тысяч человек.

Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-59-14. Фото pixabay.com/Alexas_Fotos