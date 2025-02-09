Жителям Карелии рассказали о погоде в понедельник

В понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8, днем -3, -5, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -14, днем -1, -6.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге ночью -9, днем -3;

В Медвежьегорске ночью -10, днем -2;

В Олонце ночью -5, днем -3;

В Пудоже ночью -9, днем -5;

В Сегеже ночью -9, днем -2;

В Сортавале ночью -5, днем -2;

В Суоярви ночью -9, днем -3. // фото «Петрозаводск говорит»