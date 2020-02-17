Жителям Карелии рассказали, куда пожаловаться на незаконную рубку леса

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура проведет «горячую линию» для заявителей. Мероприятие состоится в эту пятницу, с 9 до 13 часов утра.

Любой неравнодушный житель республики может сообщить о нарушениях в сфере лесопользования, в том числе о фактах незаконных рубок по номерам «горячей линии», сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Задать вопросы об ответственности за нарушения требований лесного законодательства, а также обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц государственных органов в указанной сфере можно будет по телефонам: 593-455 (Карельский межрайонный природоохранный прокурор Патарушин Алексей Валерьевич), 593-451 (заместитель Карельского межрайонного природоохранного прокурора Антонов Петр Владимирович).